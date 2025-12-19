冷凍パン市場の拡大傾向が続いている。業務用市場は、人手不足を背景に、手間削減につながる焼成済み冷凍パンの採用が増加しているほか、インバウンド需要の拡大を背景にホテルの朝食バイキング市場での採用が増えているようだ。市販用市場は、スーパーの冷食売場拡大が続く中、ゆるやかな拡大傾向にあると見られる。メーカー各社への取材では、業務用は人手不足と従業員の練度不足を背景に焼成済み冷凍パンの採用が拡大していると