寿司チェーン「魚べい」「元気寿司」は12月19日から、全国の店舗で『旨ネタフェア』を開催する。同フェアでは、「特大赤えび」や「炙りたらこ海苔包み」、「あかにし貝」などが登場する。フェア商品はいずれも、なくなり次第終了となる。「魚べい」「元気寿司」ロゴ〈『旨ネタフェア』ラインアップ(価格はすべて税込)〉〈1〉特大赤えび(1貫180円)〈2〉炙りたらこ海苔包み(1貫130円)〈3〉あかにし貝(2貫110円)〈4〉えんがわぐんかん