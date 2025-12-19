BABYMONSTERが、幻想的な感性に満ちたMVを公開した。【写真】アヒョン、"激細ウエスト"披露12月19日、BABYMONSTERは2ndミニアルバム『WE GO UP』の収録曲『SUPA DUPA LUV』のMVを公開した。『SUPA DUPA LUV』は、胸が張り裂けそうなほどの恋心をストレートに描いた歌詞が印象的な楽曲だ。MVでは、そのときめきがエモーショナルな映像美とファンタジックな演出で表現され、好評を集めている。（写真＝YGエンターテインメント）宇宙