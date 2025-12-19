これまでアスリートにも数多く取材してきたanan。応援してきたアスリートたちを振り返ります。これまでアスリートがananの表紙を飾った号は、そのほとんどが個のトップアスリートをフォーカスしたものでした。しかし今年3月に発売となった2440号では、プロ野球の「北海道日本ハムファイターズ」の選手たちが、プロスポーツチームとしてanan初のカバーに。その反響は予想を上回る大きさで、「個の選手」が持つ強さはもちろんですが