19日早朝、福岡市南区で集合住宅などを焼く火事がありました。ケガ人はいませんでした。警察などによりますと、午前6時20分ごろ、福岡市南区市崎の集合住宅で「2階建ての1階から火が出ている」と、この建物の住人から消防に通報がありました。火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、火元とみられる2階建ての集合住宅の一部と、隣の住宅の壁の一部が焼けました。この火事によるケガ人や安否不明者はなく、警察と消防で出火の