2026年1月1日にかけての天気と気温の傾向です。この先は、冬らしくなく、太平洋側でもたびたび雨が降るでしょう。20日(土)から21日(日)は全国的に雨が降り、雷を伴って強い雨や激しい雨の降る所がある見込みです。24日(水)も全国的に雨で、クリスマスイブのお出かけは雨具が必要になりそうです。20日(土)〜21日(日)は広く雨クリスマスイブも広く雨20日(土)から21日(日)は低気圧や前線が日本列島を通過するでしょう。20日(土)は九