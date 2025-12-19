「プロジェクト・へイル・メアリー」日本版ポスター 2026年 3月20日(金)全国の映画館で公開 アンディ・ウィアーによるベストセラー小説を実写映画化した「プロジェクト・へイル・メアリー」が、2026年3月20日に日米同時公開される。配給はソニー・ピクチャーズ。Filmed For IMAX作品として、IMAX上映も決定している。 滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師が