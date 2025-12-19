愛知県内の私立高で、生徒が女子更衣室内に学習用タブレットを設置し、撮影した着替えの様子が生徒のLINE（ライン）グループで共有されていたことが19日、同校への取材で分かった。少なくとも6クラスの生徒が盗撮された可能性がある。動画はすでに削除され、外部への拡散は確認されていないという。同校によると、11月26日「女子更衣室内にタブレットが不自然に置かれていた」と女子生徒から学校に相談があった。同校の調査に