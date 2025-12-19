¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËãÁÒ¿ðµ¨¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£Æý¥Ï¥ß½Ð¤ëµ¬³Ê³°¥Ü¥Ç¥£¿åÃå»Ñ¤ÎËãÁÒ¿ðµ¨I¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëËãÁÒ¤Ï¡Ö¤³¤Î¿åÃå¤Ï¥Ì¡¼¥Ö¥é¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¼¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿åÃå¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ëË­Ëþ¥Ð¥¹¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤ªÆù¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¡Ö²£¤Î¤Ï¤ß½Ð¤·¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¤¹