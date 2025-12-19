中国の動画共有アプリ「TikTok」は、IT大手のオラクルなどが出資する合弁会社に、アメリカ事業を売却することで合意したことが分かりました。アメリカメディアなどによりますと、TikTokのチュウCEOは18日、社員向けのメモで、IT大手のオラクルなどが出資する合弁会社を設立し、アメリカ事業の運営を移管することで合意したと明らかにしました。2026年1月22日に取引が完了する予定です。新会社の株式は企業連合側が45％を保有し、Ti