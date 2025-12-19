俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）20日放送は、東京都八王子市に建つ小松邸を紹介する。日本家屋の伝統的な“田の字プラン”を立体的に発展させた、9層構造の住宅となる。【写真】立体的な田の字プラン（1階）「東京都八王子市･小松邸」舞台は、眺望の良い丘の上に位置する高台の敷地。北側は道路を挟んで住宅が並ぶため窓を設けず、視界が大きく開けた南側