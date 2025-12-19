日本銀行は金融政策決定会合で、政策金利をこれまでの0.5％から0.75％に引き上げる見通しです。中継です。日銀は、企業の賃上げの動向などが堅調なことを踏まえ、追加の利上げに踏み切る見通しです。政策金利が0.5％を超えれば、1995年以来、30年ぶりの高水準となります。利上げの背景には、急激に進んだ円安を是正する狙いもありますが、今回利上げをしても、アメリカなどとの金利差があるため、次回の会合以降も金利を上げていく