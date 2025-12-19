文具・雑貨メーカーの「クツワ/ビーエスエス」が、スヌーピーをモチーフにした新グッズ「ラブ＆スイーツシリーズ」を発売した。このシリーズではステーショナリーグッズを中心に、日常でよく使うアイテムをラインナップ。まるでスイーツ売り場に並ぶクッキー缶やチョコレートボックスのような、トキメキが止まらないかわいいデザインに仕上がっている。【写真】スヌーピーグッズの新シリーズ「ラブ＆スイーツ」を見るスヌーピーの