江蘇省連雲港市の連雲港港は年初来、新エネルギー自動車輸出における全プロセスのルートを最適化し、新エネルギー車の海外進出の加速を後押ししている。新華網が伝えた。統計データによると、今年1月から11月までの連雲港港における新エネルギー車輸出台数は前年同期比83．06％増の4万4800台に達した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）