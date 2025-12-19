Image: Shutterstock スマホよ、ついにお前もか。世界的な半導体不足により、各種デバイスの部品価格上昇が止まりません。スマホ業界も例外ではなく、AI需要の増加に伴うチップやメモリ価格の上昇により、最新の報告では2026年の世界スマートフォン出荷台数は2.1%減少すると予想されています。Counerpointの記事によると、最も深刻な影響を受けるのは低価格帯のスマホなのだそう。ローエンド