独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、かつやのトンテキをパスタと合わせた「かつやのトンテキ焼きスパ」！【写真】「かつやのトンテキ焼きスパ」のレシピ＊＊＊【今回の食材】・トンテキ単品（かつや）1人前・パスタ1人前・バター10g・刻みニンニク