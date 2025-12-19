きょう未明、愛知県南知多町で住宅が焼け、1人が死亡しました。 【写真を見る】｢炎があがっている｣ 住宅火災で焼け跡から1人の遺体 性別や年齢わからず 木造2階建ての住宅が全焼 愛知･南知多町 火事があったのは南知多町内海の住宅で、警察と消防によりますときょう午前0時半、「炎があがっている」と通行人から警察に通報がありました。 木造2階建ての住宅が全焼 1人の遺体見つかる 消防車9台が出て、火は約2時間後に消