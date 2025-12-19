福岡市中央区南公園の市動物園は21日午後1時半から、ニホンザルに体を温めてもらおうと「ゆず湯」をプレゼントする。冬至（今年は22日）にちなんだ毎年恒例の催し。サル山のプールに約40度のお湯を張り、ユズの実を浮かべる。ゆず湯贈呈に合わせ、クリスマスの特別ガイドとして、サンタ姿の飼育員がサルの生態などをサル山前で解説する。この日は、ツル（午前11時）▽アカカンガルー（同11時半）▽アラビアオリックス（午後1