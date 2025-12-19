2025ふくおか県障がい児者美術展（福岡県、県教育委員会など主催）が、嘉麻市立織田廣喜美術館（同市上臼井）で開かれている。絵画、書道、写真の3部門で、鮮やかで力強い計約230点が並ぶ。21日まで。同展は障がい者の制作意欲向上と県民に多彩な才能に触れてもらうため2017年度に始まり、県内各地を巡回している。今回は3部門に計920点（絵画591点、書道237点、写真92点）の応募があり、一般と小・中学生の部に分け、県知事賞