戦後、国鉄田川線（現JR日田彦山線）の二又トンネル（福岡県添田町落合）で起きた爆発事故をテーマしたパネル展が同町庄のオークホールで開かれている。きのこ雲のような黒煙や舞い上がる大木、岩石…。事故に遭遇した地元住民制作の絵本を生かしたパネルには惨状が描かれ「炎が龍の舌のようにこちらに迫ってきた」と体験者だからこそ語れる言葉がつづられている。