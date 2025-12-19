街角で軽食やガラポンを楽しむ「青空市Xmasまーけっと」（西日本新聞エリアセンター飯塚菰田主催）が21日午前10時〜午後3時、福岡県飯塚市の飯塚本町商店街の福岡銀行飯塚本町支店近くで開かれる。15回目の今回は、商品券やお米が当たるガラポン抽選会を実施。5店舗がマルシェに出店予定で、筑豊産ホップを使ったビールや台湾唐揚げを楽しめる。市内に店舗を構える野村商店は特別価格で野菜を販売する。ブルゾンや子供用ト