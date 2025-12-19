日本の深夜に、驚きの一報が飛び込んできた。堂安律が所属するドイツの強豪フランクフルトが現地12月18日、スウェーデン１部のユールゴーデンから19歳のDF小杉啓太を獲得したと発表した。正式加入は2026年の１月１日からとなる。フランクフルトのスポーツディレクターを務めるティモ・ハルドゥング氏は、こうコメントを発表している。「ケイタ・コスギという若き左サイドバックを獲得した。彼は優れたボールコントロール技術