ポツンと一本ツリー−。福岡県嘉麻市熊ケ畑の山田活性化センター近くの田んぼにクリスマスツリーが登場。街灯の少ない暗闇の中でキラキラと浮かび上がり、通行人を楽しませている。高さ6メートル。鬼火たきの要領でスギを組み、発光ダイオード（LED）1200個を設置。最上部には竹を火であぶって曲げて加工した素朴な星をあしらった。制作したのは住民団体「くまがはた木育むら」。代表理事の鶴田泰伸さん（73）は「センターそ