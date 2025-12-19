桜島と東京・渋谷の小学生が桜島大根を育てながら絆を深める「桜島大根プロジェクト」。大根の成長を報告し合う中、桜島の子ども達から元気に育てるための、あるアドバイスがありました。「桜島大根プロジェクト」は、桜島の桜峰小学校と東京・渋谷の神南小学校の子ども達が互いに桜島大根を育てながら交流し、絆を深めていこうというものです。この日は、渋谷の神南小とリモートでつないで9月に植えた桜島大根がどれ