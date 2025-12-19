乾燥大麻を所持した麻薬取締法違反の罪に問われている俳優の清水尋也被告に対し、東京地裁は、拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。俳優の清水尋也被告（26）は今年9月、東京・杉並区の自宅で乾燥大麻を所持した罪に問われています。清水被告は初公判で起訴内容を認め、「主にストレスの緩和やリラックスが目的」で大麻を使用していたと明らかにしています。きょうの判決に黒いスーツとネクタイ姿で臨んだ清水被告