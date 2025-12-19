アイドルグループ・乃木坂46のメンバーが2人1組で1泊2日の旅をするドキュメントバラエティー『乃木坂、逃避行。SEASON4』の配信が決定した。来年1月9日から映像配信サービス「Lemino」で独占配信される。【写真】初2人旅！ハートマークをつくる一ノ瀬美空＆瀬戸口心月「乃木坂、逃避行。」は、乃木坂46のメンバーがペアとなって1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティー番組。毎回、”とある”関係性のメンバー2人が「い