ミュージシャンのＧＡＣＫＴが１９日、Ｘを更新。お正月に放送されるテレビ朝日系人気番組「芸能人格付けチェック」の来年の出演者が発表され、自身も出演することに複雑な思いをつづった。ＧＡＣＫＴは来年の「格付けチェック」にも出演決定。１８日に発表されたが、今年まで前人未到の個人８１連勝中。来年はさらに記録が伸びるのか、はたまたストップするのか、注目が集まっている。ＧＡＣＫＴは「今年もやってきた。この