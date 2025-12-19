人気レースクイーンの日南まみ（30）が19日までに自身のインスタグラムを更新。カラフルなボディースーツ風コスチューム姿を披露した。「歴代コスチューム全身」とつづり、カラフルなボディースーツ風のコスチューム＆ニーハイブーツ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「美しい〜素敵です」「まみちゃんいつもめちゃくちゃ可愛いよねー」「可愛いねぇコス似合ってるよ」「まみちゃん美しい」などの声が