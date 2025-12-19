お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）が18日、Instagramを更新。妻でタレントの南明奈（36）と、3歳の長男の“そっくり”だというしぐさを明かし、反響を呼んでいる。【映像】濱口優、幸せあふれる家族ショット（複数）2018年5月に南と結婚し、2022年7月に第1子となる男の子の誕生を報告している濱口。Instagramでは、夫婦で同じトレーナーを着て東京ディズニーランドを満喫する様子や、夫婦の仕事についてきたという長男が写