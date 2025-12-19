EU首脳会議で言葉を交わすベルギーのデウェーフェル首相（左）とEUのコスタ大統領＝18日、ブリュッセル（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）首脳会議は19日、対ロシア制裁で凍結しているロシア資産を活用し、ウクライナへの無利子融資に充てる案で合意できなかった。EU当局者が明らかにした。資産活用案は今後も検討が続けられるが、来年にも資金不足に陥るウクライナに対し、当面はEUの借入金で支援を行うこと