東京電力柏崎刈羽原発に関する一般会計補正予算案を可決した新潟県議会の常任委員会＝19日午前新潟県議会は19日の常任委員会で、東京電力柏崎刈羽原発（同県）の再稼働を巡り、原発の安全・防災対策に関する広報費用など3142万円を盛り込んだ一般会計補正予算案を、自民党などの賛成多数で可決した。22日の本会議で、補正予算案と、容認判断を表明した花角英世知事を信任する付帯決議案が採決される見通しで、可決が確実な情勢だ