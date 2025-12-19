世界トップレベルの研究力が期待される大学を支援する「国際卓越研究大学」の候補に、東京科学大学と京都大学が選ばれました。【映像】「国際卓越研究大」候補に東京科学大、京都大国際卓越研究大学は、国の10兆円規模の大学ファンドの運用益から、最長で25年間支援を受けることができます。去年、第1号として東北大学が選ばれています。2回目の公募には8大学が申請し、東京科学大と京都大が認定候補に選ばれました。また、