モデルの益若つばさ（40）が19日、都内で自身がプロデューサーを務める新ブランド「MEND」の記者発表会を行った。15年近く、さまざまな商品のプロデュースを行ってきた益若。今回はライフスタイルブランドとして初めて男性向け商品を展開。「40代を迎えるにあたって、キレイになりたいやかっこよくありたいは男女関係ないなと感じていた」と込めた思いを明かした。しかし男性向けを出したのには急増している「益若つばさにな