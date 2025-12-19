ＴＢＳの井上貴博アナウンサーが１７日、同局「Ｎスタ」で、議員定数削減法案が見送りとなったことに「茶番は維新の方とも取れる」との自身の印象を述べた。この日は臨時国会閉幕で、日本維新の会が主張していた議員定数削減法案が見送りとなったことを報じた。維新の吉村会長は、結論を出さない国会について「茶番劇」などと痛烈批判していた。これに井上アナは「維新の吉村さん、少し分が悪くなっているのかなって」と切り