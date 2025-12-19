元衆院議員の金子恵美氏が１８日夜にブログを更新し、見事に完走を果たしたホノルルマラソンについてつづった。金子氏は、日本時間１５日に行われた「ホノルルマラソン２０２５」に夫の宮崎謙介氏とともに参加。１５日に更新したブログで見事完走したことを報告。記録は８時間台後半だったという。あらためてブログを更新した金子氏は「今回のホノルルマラソンへの挑戦は明らかに練習不足だったので、とにかく完走できれば御