芸能事務所「ＢＭＳＧ」代表でプロデューサーのＳＫＹ‐ＨＩ（３９）が深夜、自宅に女子高生アイドル（１７）を呼び出していたと報じられ、同社は１９日、謝罪声明を発表した。声明は同社名義。冒頭で「本件につきまして、日頃より弊社をご支援いただいている皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「報道にあります内容につきましては、相手方保