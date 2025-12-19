金山南ビル美術館棟（旧名古屋ボストン美術館）で１９日、「ＨｅｌｌｏＫｉｔｔｙ展―わたしが変わるとキティも変わる―」が開幕した（来年２月１５日まで）。本展は２０２４年１１月に開幕した東京展（東京国立博物館）に始まり、沖縄展（沖縄県立博物館・美術館）、福岡展（福岡市美術館）、京都展（京都市京セラ美術館）に続いて開催されるもの。誕生から半世紀を迎えた株式会社サンリオのキャラクター・ハローキティが