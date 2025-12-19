12月18日、気候変動対策の不十分さによりさまざまな人権を侵害されたとして、全国各地に居住する452人の原告が国に賠償を請求する「気候正義訴訟」を提起した。 気候変動を理由とする国家賠償請求訴訟は日本初。提訴後に行われた会見で、原告代理人の島昭宏弁護士は「気候変動は人権や構造的不平等に関する問題である」と強調し、「訴訟を通じて『気候正義』という言葉を多くの人に知ってもらいたい」と意気込みを示した。 「日