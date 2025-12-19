おうち和食の王道・肉じゃが。まず具材を炒めて、甘辛い煮汁でことこと煮るのが定番ですが……ちょっと待った！煮る前に、ぜひ「焦がして」みてください。フライパンの中に砂糖をぽとぽと落とし入れて、ほどよく焦がしてから煮るんです。こくと甘みがぐっと際立ち、驚くほど深い味わいに！『焦がし肉じゃが』のレシピ材料（2人分）牛こま切れ肉……200gじゃがいも（小）……3個（約400g）玉ねぎ……1/2個（約100g）サラダ油…