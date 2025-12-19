肉を焼くなら“厚み”に合わせて火入れを変える 外と中の温度差を見極めるのが肝心 肉を焼くときに家庭でよく起こる失敗は「厚みに関係なく同じように焼いてしまう」ことです。薄い肉を長く焼けばパサつき、厚い肉を短時間で焼けば中が生焼けになります。 これは、火の入り方が外側と内側で大きく異なるためです。外側はすぐに熱が伝わりますが、内側はじわじわと温度が上がっていきます。これをふまえ、厚みに合わせて火入れを