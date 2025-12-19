「民間が稼ぐ力を付けないと日本経済は成長しない」─大田氏はこう強調する。高市早苗政権は「強い経済」を掲げているが、これを牽引するのは政府ではなく民間企業だという考え。政府の補助金などは短期では効果が出ても、中長期の成長にはつながりにくい。やはり規制改革など、民間が力を発揮しやすい状態に持っていくことが大事だと訴える。財政を含め、高市政権はどんな経済政策を打っていくべきなのか─ なかなか進まな