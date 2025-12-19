酌量の余地なし──。【もっと読む】安倍元首相銃撃初公判を傍聴…鈴木エイト氏が見た山上徹也被告は「ふてくされているようだった」2022年7月、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相が銃撃され、死亡した事件で、殺人などの罪に問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判が18日、奈良地裁で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。求刑理由として検察側は「わが国の戦後史に前例を見ない、極めて重大な犯行」とし、「動機は