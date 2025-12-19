リンクをコピーする

アジア株香港株上値重い、米コアCPI伸び鈍化も信用性に欠ける中国市場は「国家隊」待ち 東京時間11:06現在 香港ハンセン指数 25591.95（+93.82+0.37%） 中国上海総合指数 3878.58（+2.21+0.06%） 台湾加権指数 27799.96（+331.43+1.21%） 韓国総合株価指数 4008.87（+14.36+0.36%） 豪ＡＳＸ２００指数 8622.70（+34.50+0.40%） アジア株は軒並み上昇、米消費者物価指数のコアCP