日本銀行はきょうの金融政策決定会合で政策金利を0.75%へ引き上げ、30年ぶりの水準となる見通しです。市場はこの0.75%への利上げをほぼ確実と見ていて、円相場は現在、1ドル＝155円70銭近辺で取引されています。利上げの背景にあるのは、円安による物価高への警戒感です。日本が金利を低く抑えてきたことで円安基調が続いているため、利上げに踏み切ることでこれを食い止めたい狙いです。加えて、トランプ関税をめぐる不確実性の低