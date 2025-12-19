「ごみ清掃芸人」としても活動するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「びんは基本的にびん資源ですが中身を出してくれると嬉しいです！」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「年末になってくると可燃ごみに中身入りのびんがよく捨てられます。」と投稿。 続けて、「びんは基本的にびん資源ですが、その場合も中