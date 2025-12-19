キャスター・辛坊治郎氏（69）が19日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。空港のセキュリティーチェックで危うく没収されかけたモノを明かした。「最悪やあ。空港のセキュリティチェックで見つかって、危うく没収されかけた。普段は持ち歩いてないけど、先日、引越し準備中に見つけてカバンにしまい、それ以降、新幹線移動だったので忘れてた」と告白。続けて「何故扇子が危険物か？これ実は骨が鋳鉄で出来てるのよ。いわ