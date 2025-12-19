今月24日付で宮内庁の西村泰彦長官が退任し、新たな長官として黒田武一郎次長が昇格する人事が決定しました。新たに宮内庁長官に就任する黒田武一郎氏（65）は、1982年に旧自治省（現総務省）に入庁後、熊本県副知事や、消防庁長官、総務事務次官などを歴任。2023年12月から宮内庁次長を務めています。長官を退任する西村泰彦氏（70）は、警察庁入庁後、沖縄県警本部長や警視庁警視総監を歴任し、2016年9月に宮内庁次長となりまし