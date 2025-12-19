【四国お遍路まんきつすれちがい旅】 12月18日発売 価格：1,430円 【拡大画像へ】 竹書房は、しまたけひと氏によるコミックエッセイ「四国お遍路まんきつすれちがい旅」を12月18日に発売した。価格は1,430円。 本書は雑誌「本当にあった愉快な話」にて連載されているコミックエッセイ。ご利益倍層といわれる逆回りでお遍路にチャレンジし、その中であったさまざまな出会い