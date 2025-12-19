かつて田沢湖のみに生息していた淡水魚・クニマスの産卵行動が山梨県の湖で撮影されました。自然界での産卵の撮影は世界で初めてです。田沢湖の固有種だったクニマスは、農業・発電用水を確保するための国の事業で、強い酸性の玉川の水が引き込まれたことで1940年に姿を消しました。70年後の2010年に山梨県の西湖で生息が確認され、その後秋田県にも貸し出されています。今月2日、水深約30メートルの西湖の底で、クニマスの