19日未明、北秋田市で住宅2棟が全焼する火事がありました。けがをした人はいませんでしたが、住民の男性1人が避難の際に体調が悪くなり病院に運ばれています。火事があったのは北秋田市鷹巣字愛宕下の佐藤竹清さん82歳の住宅です。消防と警察によりますと、午前2時20分ごろ、佐藤さんや付近の住民から「家が燃えている」と消防と警察に通報が相次ぎました。土屋弘樹記者「通報から3時間近くが経ちましたが、現場の住宅からはいまだ